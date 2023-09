Fiorentina, il saluto di Amrabat: "È stato un onore indossare questa maglia"

EDITORIALE PRIMAVERA MILAN, INTER E JUVE BUONA LA PRIMA... IN UN CAMPIONATO DIVENTATO UNDER 20 Nel segno di Milan Inter e Juve, e’ partito così il campionato Primavera nella nuova dimensione 2023/24. Un ricambio generazionale fino ad un certo punto, visto che il torneo può essere considerato tranquillamente un campionato Under 20 vista la presenza... Nel segno di Milan Inter e Juve, e’ partito così il campionato Primavera nella nuova dimensione 2023/24. Un ricambio generazionale fino ad un certo punto, visto che il torneo può essere considerato tranquillamente un campionato Under 20 vista la presenza... EDITORIALE MOTORI FORMULA 1: VERSTAPPEN DA RECORD, FERRARI DA RIFONDARE Ci hanno provato il maltempo, una dinamica di gara resa del tutto imprevedibile ed anche un Fernando Alonso in formato principesco, autore di una prestazione con i contorni del fuoriclasse assoluto. Ci hanno provato, e sperato, un po’ tutti, ma non c’è... Ci hanno provato il maltempo, una dinamica di gara resa del tutto imprevedibile ed anche un Fernando Alonso in formato principesco, autore di una prestazione con i contorni del fuoriclasse assoluto. Ci hanno provato, e sperato, un po’ tutti, ma non c’è...