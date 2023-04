ESCLUSIVA SI Mandorlini: "Inzaghi? Solo sfortuna. A Lautaro manca serenità"

EDITORIALE PRIMAVERA SI SALVI CHI PUÒ 8 gare alla fine della regular season, 24 punti a disposizione per cambiare le sorti della classifica attuale. A 720 minuti dalla fine molte questioni rimangono ancora aperte. La lotta salvezza che passerà per i playout per esempio. Se il campionato primavera ormai... 8 gare alla fine della regular season, 24 punti a disposizione per cambiare le sorti della classifica attuale. A 720 minuti dalla fine molte questioni rimangono ancora aperte. La lotta salvezza che passerà per i playout per esempio. Se il campionato primavera ormai... EDITORIALE NBA KD, ORA... O (FORSE) MAI PIÙ Due anelli (2017 e 2018) sì, ma nella squadra di qualcun'altro. Che Kevin Durant sia già oggi un hall of famer sicuro, non ci piove: che venga ricordato però come un vincente, la cosa è molto più discussa di quanto non dica il palmares.... Due anelli (2017 e 2018) sì, ma nella squadra di qualcun'altro. Che Kevin Durant sia già oggi un hall of famer sicuro, non ci piove: che venga ricordato però come un vincente, la cosa è molto più discussa di quanto non dica il palmares.... EDITORIALE TENNIS SINNER, FIDATI: MANCA DAVVERO POCO Eccezionale, sorprendente, travolgente. È questa la cornice che inquadra le settimane americane di Jannik Sinner, prima la semi a Indian Wells poi la finale di Miami, amara certo, perché la sontuosa prestazione contro Alcaraz, quella battaglia di nervi, di... Eccezionale, sorprendente, travolgente. È questa la cornice che inquadra le settimane americane di Jannik Sinner, prima la semi a Indian Wells poi la finale di Miami, amara certo, perché la sontuosa prestazione contro Alcaraz, quella battaglia di nervi, di... EDITORIALE MOTORI LA F1 E I SUOI REGOLAMENTI IMPROVVISATI: COSÌ NON AUMENTA LO SPETTACOLO, SI PERDE SOLO CREDIBILITÀ L’incomprensibile teatrino a cui abbiamo assistito nel post gara in Arabia Saudita, con Alonso che prima conquista il podio poi lo perde per una penalizzazione e infine lo ritrova (in piena notte) grazie ad un ricorso, è stato solo uno sterile antipasto... L’incomprensibile teatrino a cui abbiamo assistito nel post gara in Arabia Saudita, con Alonso che prima conquista il podio poi lo perde per una penalizzazione e infine lo ritrova (in piena notte) grazie ad un ricorso, è stato solo uno sterile antipasto...