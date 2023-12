ESCLUSIVA SI Ag. Gila: "Prestito? Decida Sarri. E' contento, ma vuole giocare"

Alejandro Camaño a Sportitalia: "Sarebbe felice di continuare con Maurizio, se gli serve, perché lo migliora. Se avrà spazio diventerà il migliore del mondo"

E' arrivata una svolta nell'esperienza di Mario Gila alla Lazio? Complici le contemporanee assenze per infortunio di Romagnoli e Casale, il difensore arrivato dalle giovanili del Real Madrid ha collezionato due presenze consecutive da titolare, contro Salernitana e Celtic, convincendo tutti. Una vera occasione per lo spagnolo, che la scorsa stagione - la prima per lui nella Capitale - aveva trovato spazio soprattutto in Europa League, non venendo mai schierato nell'undici iniziale in Serie A.

Resta da capire se questo ottimo momento per lui potrà significare qualcosa anche in materia di mercato invernale: dopo le voci di una possibile partenza (in prestito?) non è da escludere che il club possa rivalutare la sua posizione.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto il suo agente Alejandro Camaño, per parlare del suo futuro.

"Gila è uno dei migliori difensori centrali che ci sono in Europa" - esordisce il procuratore. Il quale poi ci risponde sull'ipotesi di una partenza a gennaio, in prestito: "Spetta alla Lazio decidere se continuerà a giocare in biancoceleste o meno. Noi siamo contenti. Grazie al suo allenatore lui è migliorato e continuerà a lavorare per crescere".

Contento sì, ma rimane in lui il desiderio di avere spazio, come spiega Camaño: "Quel che è certo è che lui vuole giocare: è a disposizione del tecnico e rispetta quello che decide lui. Se Sarri considererà di poterlo usare e che gli potrà servire, ne saremo felici. Non abbiamo fretta. Mario sarà il miglior centrale d'Europa".

L'agente conclude con un elogio al lavoro che il tecnico sta facendo con lui, che potrebbe essere una sorta di trampolino di lancio per il futuro: "Il passaggio alla Lazio è fondamentale per la sua carriera. Nella nostra idea ci sarà un prima ed un dopo di Sarri nel suo percorso. Questo allenatore lo preparerà per un futuro importante. Con la velocità che ha Mario e con l'esperienza che accumulerà nel calcio italiano, se avrà spazio non ho dubbi che diventerà il migliore".