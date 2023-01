Milan, Theo suona la carica: "Non arrendetevi mai, dai ragazzi!"

© foto di www.imagephotoagency.it

"A volte si vince, a volte si perde. Non arrendetevi mai e andate sempre avanti. Dai ragazzi! Grazie per il vostro sostegno". Queste le parole pubblicate da Theo Hernandez sul proprio account Twitter. Un messaggio di forza, ma anche una richiesta di appoggio a tutti i tifosi rossoneri per uscire insieme da un periodo negativo che ha visto il Milan uscire dalla Coppa Italia per mano del Torino e perdere la Supercoppa contro l'Inter.